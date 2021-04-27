В Україні почали вакцинувати людей від 65 років: два способи записатися

Україна приступила до наступного етапу національної імунізаційної кампанії від COVID-19 – тепер отримати щеплення можуть люди від 65 до 79 років

В Україні стартував третій етап вакцинації від коронавірусу – після категорії громадян від 80 років отримати вакцину тепер можуть і люди від 65 до 79 років.

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Про це 27 квітня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві зазначили, що до пріоритетної групи для вакцинації входять люди найбільш похилого віку та з неінфекційними хронічними захворюваннями (серцево-судинними, цукровим діабетом, хворобами органів дихання і нирок).

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Записатися на щеплення від COVID-19 можна двома способами:

через сімейного лікаря – він допоможе вибрати конкретну дату і час щеплення і підкаже, як дізнатися найближчий пункт вакцинації;

безпосередньо через пункт вакцинації (загалом їх діє аж 2127) – знайти найближчий можна в списку на інформаційному порталі МОЗ.

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Новинам "Сьогодні" стало відомо, що деяким українцям з категорії "65+" вже телефонували сімейні лікарі, з якими вони уклали декларацію, і пропонували записатися на вакцинацію.

Міністерство закликає українців допомогти своїм рідним і близьким записатися на щеплення, оскільки це єдиний ефективний спосіб захиститися від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, що в країні схвалені вакцини від Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech і Sinovac. А за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, є ще два кандидати на COVID-вакцину.

Відео: Сьогодні

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