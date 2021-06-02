В Україні знеструмлено півсотні населених пунктів. Які області постраждали від негоди

Люди залишилися без світла через сильні пориви вітру і грози – бригади обленерго відновлюють електропостачання

В Україні знову бушувала негода. У результаті 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що селища залишилися без світла через сильні пориви вітру та грози. Там спрацювала система автоматичного захисту, яка знеструмила будинки.

Які області постраждали:

Дніпропетровська – 38 знеструмлених населених пунктів;

Донецька – 6 населених пунктів;

Запорізька – 6 населених пунктів.

Зараз бригади обленерго відновлюють електропостачання.

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Нагадаємо, раніше потужна злива знищила дорогу в Черкаській області.

Крім того, 29 травня в окупованому Росією Сімферополі бушувала негода. Йшов настільки сильний дощ, що видимість була практично нульова. Деякі вулиці затопило, як і припарковані на них автомобілі.