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В Україні виявили більше 10 тисяч нових випадків COVID-19

18 квітня, 08:19

Віталій Семченко Віталій Семченко

Вилікувати вдалося 6523 інфікованих

В Україні за останню добу виявили 10 282 нових випадки інфікування коронавірусом. Порівняно з днем раніше це число менше на 4,7 тисячі.

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Про це повідомляється на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 1 946 510 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 250 українців (всього – 39 786). Вилікувати вдалося 1 482 079 інфікованих (6523 – за останню добу).

При цьому найбільшу кількість інфікованих виявили в Харківській (1590), Дніпропетровській (1114), Одеській (595), Київській (597) і Чернігівській (587) областях.

Всього за добу було в сукупності проведено 60 380 тестів на COVID-19 (ПЛР, ІФА та експрес-тести).

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Як повідомлялося раніше, в Україні оновили зони карантину. Суворі обмеження досі діють в 13 регіонах, а найм'якші – в трьох.

Також "Сьогодні" розповідали, чому лікарі не радять антибіотики під час COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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