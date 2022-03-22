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В Україні оголосили підозру кремлівським пропагандистам Скабєєвій та Кісельову

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22 березня, 23:57
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Тепер у них свіжий процесуальний статус — підозрювані
Скабєєвій та Кісельову оголосили підозру/Фото: колаж: "Сьогодні"
Скабєєвій та Кісельову оголосили підозру/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні оголосили підозру кремлівським пропагандистам Дмитру Кісельову та Ользі Скабєєвій.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус — підозрювані. Інші подробиці очевидні, тому не забираю ваш час. Наслідки теж очевидні. Всі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо", — повідомила Венедіктова.

В Україні вперше повідомили про підозру окупанту за зґвалтування

Російському військовому повідомили про підозру за зґвалтування жінки у Київській області. Також військовослужбовець убив чоловіка потерпілої та погрожував малолітній дитині. Відомо, що військовий був п'яний, коли скоїв ці злочини.

"До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях і в "гарячих точках". Прокурори Київської області встановили військовослужбовця РФ, який убив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину", — повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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