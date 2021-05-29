Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини України

Традиційні дощі? Якою буде погода в Україні на Трійцю

29 травня, 17:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У перший місяць літа дощі будуть заливати Україну, але на Трійцю погода може значно покращитися – прогноз народного синоптика на 20 червня

Традиційно на Трійцю, яку в цьому році святкують 20 червня, Україну заливає дощами. Але, в цьому році ситуація може змінитися – народний синоптик Леонід Горбань прогнозує теплу і суху погоду.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня".

У червні у нас в цьому році два свята: церковне – Трійця за православним календарем і загальнодержавне, день Конституції – 28 червня.

Читайте також: Погода на червень: літо поки затримається

Згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня: в цьому році на Трійцю має бути тепло і сухо. Але вже з 23 червня країну накриє потужний циклон, який принесе дощі. У той же час, в країні буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть в північних регіонах і в Карпатах.

Реклама

На день Конституції погода має покращитися, буде сонячно, але прохолодно, не вище 20-22 градусів тепла.

В тренді
Дощі, грози і шквали: в яких областях погода сильно не порадує українців (карта)

На погодних сайтах ситуація трохи відрізняється, дощі будуть заливати західні і північні області України практично щодня, і Трійця не стане винятком. Але, в решті областей, насамперед у східних, очікується суша з 15 по 25 червня. На Полтавщині, Черкащині та областях, що межують з ними, в цей день прогнозують короткі, але інтенсивні зливи. У Києві та області на Трійцю – зливи.

Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України
На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки УкраїниУкраїна
Газ не став дешевше:
Газ не став дешевше: "Нафтогаз" та інші постачальники встановили тарифи на червеньНовини ЖКГ
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Грози, град і вітер: синоптики попередили про погіршення погоди 28 травня (карта)
Грози, град і вітер: синоптики попередили про погіршення погоди 28 травня (карта)Україна
Таємниця Протасевича – навіщо Лукашенко вбиває білоруську авіацію і ПЕК заради простого мінського хлопця
Таємниця Протасевича – навіщо Лукашенко вбиває білоруську авіацію і ПЕК заради простого мінського хлопцяУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти