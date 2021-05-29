Традиційні дощі? Якою буде погода в Україні на Трійцю

У перший місяць літа дощі будуть заливати Україну, але на Трійцю погода може значно покращитися – прогноз народного синоптика на 20 червня

Традиційно на Трійцю, яку в цьому році святкують 20 червня, Україну заливає дощами. Але, в цьому році ситуація може змінитися – народний синоптик Леонід Горбань прогнозує теплу і суху погоду.

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Про це повідомляє "Сегодня".

У червні у нас в цьому році два свята: церковне – Трійця за православним календарем і загальнодержавне, день Конституції – 28 червня.

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Згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня: в цьому році на Трійцю має бути тепло і сухо. Але вже з 23 червня країну накриє потужний циклон, який принесе дощі. У той же час, в країні буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть в північних регіонах і в Карпатах.

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На день Конституції погода має покращитися, буде сонячно, але прохолодно, не вище 20-22 градусів тепла.

На погодних сайтах ситуація трохи відрізняється, дощі будуть заливати західні і північні області України практично щодня, і Трійця не стане винятком. Але, в решті областей, насамперед у східних, очікується суша з 15 по 25 червня. На Полтавщині, Черкащині та областях, що межують з ними, в цей день прогнозують короткі, але інтенсивні зливи. У Києві та області на Трійцю – зливи.

Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.