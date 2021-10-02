Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні від коронавірусу повністю вакцинувалися понад 7 млн осіб

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
2 жовтня, 11:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всього з початку кампанії з вакцинації зроблено 12 875 593 щеплень

За минулу добу, 1 жовтня, в Україні від COVID-19 вакцинувалися 71 667 людей. Водночас кількість нових інфікованих збільшилося.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Одну дозу отримали 71 667 українця, а повністю імунізовані – 56 403. З початку кампанії по вакцинації проти коронавірусу щеплено 7 144 470 людина, з них одну дозу отримали 7 144 470, повністю імунізовані – 5 731 125 (з них двоє людей отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 875 593 щеплень.

Плюси для вакцинованих

  1. Якщо в Україні буде введений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то вони продовжать свою роботу.
  2. Обмеження "жовтого" рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
  3. Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.
  4. Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.
  5. За умови наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

59 472

захворіло за тиждень в Україні

+37%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти