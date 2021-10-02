В Україні від коронавірусу повністю вакцинувалися понад 7 млн осіб

Всього з початку кампанії з вакцинації зроблено 12 875 593 щеплень

За минулу добу, 1 жовтня, в Україні від COVID-19 вакцинувалися 71 667 людей. Водночас кількість нових інфікованих збільшилося.

Про це повідомляє МОЗ.

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Одну дозу отримали 71 667 українця, а повністю імунізовані – 56 403. З початку кампанії по вакцинації проти коронавірусу щеплено 7 144 470 людина, з них одну дозу отримали 7 144 470, повністю імунізовані – 5 731 125 (з них двоє людей отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 875 593 щеплень.

Плюси для вакцинованих