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В Украине от коронавируса полностью вакцинировались более 7 млн человек

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
2 октября, 11:06
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Всего с начала кампании вакцинации сделано 12 875 593 прививок
В Украине продолжается кампания по вакцинации населения против COVID-19. Коллаж: "Сегодня"
В Украине продолжается кампания по вакцинации населения против COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

За минувшие сутки, 1 октября, в Украине от COVID-19 вакцинировались 71 667 человек. В то же время количество новых инфицированных увеличилось.

Об этом сообщает Минздрав.

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Одну дозу получили 71 667 украинца, а полностью иммунизированные — 56 403. С начала кампании по вакцинации против коронавируса привито 7 144 470 человек, из них одну дозу получили 7 144 470, полностью иммунизированы — 5 731 125 (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 875 593 прививок.

Плюсы для вакцинированных

  1. Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то они продолжат свою работу;
  2. Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат;
  3. Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;
  4. Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат;
  5. При условии наличия у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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