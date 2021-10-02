В Украине от коронавируса полностью вакцинировались более 7 млн человек

Всего с начала кампании вакцинации сделано 12 875 593 прививок

В Украине продолжается кампания по вакцинации населения против COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

За минувшие сутки, 1 октября, в Украине от COVID-19 вакцинировались 71 667 человек. В то же время количество новых инфицированных увеличилось.

Об этом сообщает Минздрав.

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Одну дозу получили 71 667 украинца, а полностью иммунизированные — 56 403. С начала кампании по вакцинации против коронавируса привито 7 144 470 человек, из них одну дозу получили 7 144 470, полностью иммунизированы — 5 731 125 (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 875 593 прививок.

Плюсы для вакцинированных