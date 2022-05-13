В Україні очікуються дощі з грозами. Погода на 13 травня (карта)

Подекуди пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Попри теплу погоду, деякі області України накриють опади/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 13 травня, буде теплою. Однак на території країни варто очікувати дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

За даними Укргідрометцентру, вдень у більшості західних, центральних та південних областях прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У південних та східних областях — південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень складатиме 20-25 градусів тепла. На півдні — до +30 градусів.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.