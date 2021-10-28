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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні очікуються опади. Прогноз погоди на 28 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
28 жовтня, 06:00
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Протягом дня в країні пориви вітру сягатимуть 10 м/с
В Україні буде тепліше/Колаж: Сьогодні
В Україні буде тепліше/Колаж: Сьогодні

У четвер, 28 жовтня, в Україні температура буде вищою, ніж за минулої доби. У той же час очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в Україні буде вітряно. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с. У Сумській та Харківській областях очікується невеликий дощ.

На заході температура повітря коливатиметься від +12 до +15 градусів. На сході очікується 10-13 градусів тепла.

У північних регіонах стовпчики термоментрів покажуть +11-14 градусів. На півдні — 12-16 градусів тепла.

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У Києві температура протягом дня становитиме +11-13 градусів. Без опадів.

Погода на зимові свята

В Україні на Новий рік прогнозують морозну погоду, але снігу не буде. Зима розпочнеться після 20 листопада, а кінець зими буде у лютому і теж 20-го числа.

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У грудні очікується від -2 до -3 градусів морозу. До того ж на початку грудня українцям варто чекати -10 градусів морозу. Наступне різке похолодання прогнозується до Нового року.

У січні-лютому 2022 року прогнозують дощі з мокрим снігом, мороз та похолодання.

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