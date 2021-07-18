В Україні падає захворюваність на COVID-19: скільки нових хворих

З початку епідемії кількість заражених і видужалих майже зрівнялася

З Європи йде небезпечний штам коронавіруса. Фото: REUTERS / Henry Nicholls

В Україні знову зафіксовано зниження кількості нових випадків коронавірусу – за минулу добу 229 нових хворих, що більше ніж у два рази менше, ніж в п'ятницю.

Реклама

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього в Україні за час епідемії 2 244 495 захворівших на COVID-19.

За суботу в Україні видужал 241 людина (всього 2 181 198). За минулу добу померли від ковіду 8 українців (з початку епідемії 52 726).

Реклама

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні восени можуть ввести локдаун. При цьому влада робить усе, щоб цього не сталося. Якщо хоча б 80% населення старше 60 років буде вакциновано, ризики будуть значно меншими.

Крім того, раніше в ВООЗ попередили про ймовірну появу і поширення по планеті нових штамів коронавірусу.

Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти ковіду:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні