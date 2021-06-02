В Україні різко зросли темпи вакцинації. Скільки щеплень зробили за добу

З початку кампанії щеплення в Україні вакцинували понад мільйон людей

В Україні вчора, 1 червня, 18 884 людини вакцинувалися проти COVID-19, тимчасом як ще два дні тому добовий показник був усього 6168.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Одну дозу отримали 15 858 людей, а закінчили вакцинацію 3026 людей. Протягом минулої доби працювали 240 мобільних бригад і 390 пунктів щеплення.

З початку кампанії вакцинували 1 047 896 осіб, з них отримали 1 дозу 1 047 894 українці, повністю імунізовані й отримали дві дози 132 508 людей. Усього зроблено 1 180 402 щеплення.

Станом на 2 червня у лист очікування вакцинації проти коронавірусної хвороби записалися 620 024 людини.

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Нагадаємо, що українцям, які отримали щеплення CoronaVac, стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

Крім того, у Тернополі відкриють тимчасовий центр вакцинації від коронавірусної хвороби. Він буде працювати у вихідні дні. Такі центри вже працюють в Одесі, Києві та Львові.

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