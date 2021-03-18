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В Україні знову можна отримати дозвіл на зброю

18 березня, 10:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше роботу контролюючого органу призупинили через корупцію поліцейських

В Україні знову можна отримати дозвіл на зброю і продовжити її зберігання. Оформленням документів і контролем обігу опікуватиметься спеціально створений підрозділ МВС.

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Там будуть реєструвати мисливську, вогнепальну нарізну і травматичну зброю.

У Нацполіціі кажуть, що раніше призупиняли роботу контролюючого органу через корупційні схеми. Мовляв, останні роки дозволи продавали в інтернеті самі поліцейські.

Щоб виключити такі схеми, МВС створює єдину базу обліку і реєстрації зброї.

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Як стало відомо 10 березня, посадові особи Нацполіціі організували масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю. Її учасники щомісяця оформляли понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду.

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Тим часом Верховна Рада провалила два законопроекти щодо легалізації зброїі найближчим часом не варто чекати, що українцям дозволять вільне володіння "вогнепалом".

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зброя МВС

Джерело: Сьогодні

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