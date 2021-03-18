Раніше роботу контролюючого органу призупинили через корупцію поліцейських

В Україні знову можна отримати дозвіл на зброю і продовжити її зберігання. Оформленням документів і контролем обігу опікуватиметься спеціально створений підрозділ МВС.

Реклама

Там будуть реєструвати мисливську, вогнепальну нарізну і травматичну зброю.

У Нацполіціі кажуть, що раніше призупиняли роботу контролюючого органу через корупційні схеми. Мовляв, останні роки дозволи продавали в інтернеті самі поліцейські.

Щоб виключити такі схеми, МВС створює єдину базу обліку і реєстрації зброї.

Відео: Сьогодні

Як стало відомо 10 березня, посадові особи Нацполіціі організували масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю. Її учасники щомісяця оформляли понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду.

Реклама

Тим часом Верховна Рада провалила два законопроекти щодо легалізації зброїі найближчим часом не варто чекати, що українцям дозволять вільне володіння "вогнепалом".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама