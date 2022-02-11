В Україні побільшало червоних областей. Ми дізналися, яка ситуація на Закарпатті – відео

У лікарнях ситуація контрольована, хоча кількість хворих за тиждень вже сягає 10 тисяч

Україна увійшла до десятки країн Європи – з найвищою смертністю за добу, повідомляє Worldometer. Померли – 280 хворих коронавірусом. Відсьогодні у червоній карантинній зоні ще три області – Закарпатська, Луганська та Хмельницька. Вони приєдналися на карті до Івано-Франківської та Рівненської.

Яка ситуація на Закарпатті – про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Червоний Ужгород відсьогодні живе за новими обмеженнями. Кафе та ресторани відкриті лише ті, де 100 відсотків персоналу мають зелені COVID-сертифікати.

Обслуговують лише відвідувачів із двома дозами вакцини, свіжим тестом або довідкою про нещодавнє одужання.

Учні всіх шкіл уже три тижні на дистанційці. Найменших відправили на додаткові канікули. Усі садочки працюють у звичайному режимі.

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У лікарнях ситуація контрольована, хоча кількість хворих за тиждень уже сягає 10 тисяч.

"За останній тиждень на 30 відсотків збільшилася госпіталізація. На сьогодні ситуація у медичних закладах контролюється", – каже директор департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолій Пшеничний.

Також на сьогоднішній день вистачає місць у лікарні. І досить кисню.

Під забороною – проведення масових заходів. Зможуть працювати лише за умови 100-відсоткової вакцинації персоналу наступні заклади: ТРЦ, розважальні заклади, кінотеатри, театри, непродовольчі ринки та магазини, спортзали, басейни та фітнес-центри. А ось щодо кількості вакцинованих Закарпаття пасе задніх.

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"Лише 23 відсотки від загальної кількості населення Закарпаття мають зелені сертифікати. А якщо ми говоримо про доросле населення, включаючи тих, хто отримав вакцинацію за кордоном, то це 33 відсотки, тобто третина мешканців Закарпаття", – зауважила регіональна координаторка вакцинальної кампанії Вікторія Тимчик.

Обмеження діятимуть, доки епідситуація не покращиться. І для вакцинованих Закарпаття практично нічого не зміниться. Іншим доведеться завжди мати при собі свіжий негативний ПЛР-тест або довідку про одужання, виписану менше 100 днів тому.

В Україні другий день поспіль понад 40 тисяч нових хворих

Минулої доби, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 500 менше, ніж на добу раніше.

Серед нових хворих 3369 дітей та 1247 медпрацівників.