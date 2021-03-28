В Україні стане тепліше: синоптики дали прогноз на 28 березня

В Україні в неділю, 28 березня, погоду на третині території країни визначатимуть дощові хмари. Зате в більшості областей з-за хмаринок визиратиме ласкаве сонечко, тож температура буде досить приємною.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, принесений свіжим північно-західним вітром невеликий дощ очікується на заході країни, в Житомирській, Хмельницькій і Вінницькій областях. На решті території вітер буде південно-західним, тому збережеться суха погода.

Температура повітря на заході країни очікується від 7 до 11 градусів тепла; в центрі і на півночі – 10-13. Трохи прохолодніше буде на сході – 9-11. Найтепліше буде на півдні України, там температура прогнозується +10-15 °С.

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У Києві та столичній області вдень температура коливатиметься в межах 10-12 градусів тепла, вночі – опуститься до +2-4 °С. В першу половину дня буде сухо, але в другу – почнуться дощі, місцями рясні.

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Окрім того, ми писали, що численні прогнози кліматологів про те, що клімат в нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести годинник, телефони та інші гаджети на годину вперед. А потім саме час подивитися новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках...час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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