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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні стартував марафон до Дня єднання – програма

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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16 лютого, 08:55
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про започаткування нового свята. Тепер його відзначатимуть щороку 16 лютого
Марафон стартував о 8 ранку / Колаж "Сьогодні"
Марафон стартував о 8 ранку / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 лютого, в Україні стартував телемарафон до Дня єднання. Його транслюють українськими телеканалами.

Телемарафон транслюватимуть телеканали "Медіа Групи Україна". Марафон до Дня єднання на каналі "Україна 24" триватиме цілий день. Найважливіше покажуть на каналі "Україна".

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Програма марафону

Марафон проходитиме з 08:00 до 10:00.

  • Початок марафону "День єднання" #UAразом
  • Гімн України
  • Звернення Президента України
  • Звернення Руслана Стефанчука – голови Верховної Ради України
  • Звернення Олександра Корнієнка – першого заступника голови Верховної Ради
  • Звернення Олексія Резнікова – міністра оборони України
  • Звернення Олександра Павлюка – командувача Об'єднаних сил, генерал-лейтенанта
  • Звернення Юлії Свириденко – першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України
  • Звернення Віктора Ляшка – міністра охорони здоров'я України
  • Молебень
  • Звернення Дениса Монастирського – міністра внутрішніх справ
  • Звернення Юлії Лапутіної – міністра у справах ветеранів
  • Звернення Олександра Ткаченка – міністра культури та інформаційної політики України
  • Звернення Ірини Верещук – віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
  • Звернення Дмитра Куліби – міністра закордонних справ України
  • Звернення Дениса Шмигаля – прем'єр-міністра України
  • Підняття прапора України та виконання гімну за участю Президента України.

Також наші кореспонденти стежитимуть за тим, як проходить свято та робити прямі включення по всій Україні.

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День єднання

Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом заснував нове державне свято– День єднання. Він відзначатиметься щороку 16 лютого.

"З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість: оголосити 16 лютого 2022 р. Днем Єдіння", – йдеться у указі.

Всі подробиці можна знайти в нашому матеріалі:

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