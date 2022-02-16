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В Украине стартовал марафон ко Дню единения – программа

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 08:55
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про учреждении нового праздника. Теперь его будут отмечать ежегодно 16 февраля
Марафон стартовал в 8 утра / Коллаж "Сегодня"
Марафон стартовал в 8 утра / Коллаж "Сегодня"

Сегодня ,16 февраля, в Украине стартовал телемарафон ко Дню единения. Его транслируют по украинским телеканалам.

Телемарафон будут транслировать телеканалы "Медиа Группы Украина". Марафон ко Дню единения на канале "Украина 24" будет длиться целый день. Самое важное покажут на канале "Украина".

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Программа марафона

Марафон пройдет с 08:00 до 10:00.

  • Начало марафона "День единения" #UAразом
  • Гимн Украины
  • Обращение Президента Украины
  • Обращение Руслана Стефанчука – председателя Верховной Рады Украины
  • Обращение Александра Корниенка – первого заместителя председателя Верховной Рады
  • Обращение Алексея Резникова – министра обороны Украины
  • Обращение Александра Павлюка – командующего Объединенными силами, генерал-лейтенанта
  • Обращение Юлии Свириденко – первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Украины
  • Обращение Виктора Ляшко – министра здравоохранения Украины
  • Молебен
  • Обращение Дениса Монастырского – министра внутренних дел
  • Обращение Юлии Лапутиной – министра по делам ветеранов
  • Обращение Александра Ткаченко – министра культуры и информационной политики Украины
  • Обращение Ирины Верещук – вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
  • Обращение Дмитрия Кулебы – министра иностранных дел Украины
  • Обращение Дениса Шмигаля – премьер-министра Украины
  • Поднятие флага Украины, а также исполнение гимна с участием Президента Украины.

Также наши корреспонденты будут следить за тем, как проходит праздник и делать прямые включения по всей Украине.

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День единения

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем Единения", – говорится в указе.

Все подробности можно найти в нашем материале:

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