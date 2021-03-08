В Україні вдарить мороз під -10: синоптик здивувала прогнозом погоди

Діденко розповіла, в яких областях буде найхолодніше

Після сьогоднішнього холодного і снігового 8 Березня завтра в Україні похолодає ще більше, особливо вночі. При цьому припиняться опади.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У день народження Тараса Шевченка, 9 березня, буде холодно. У центральних областях України повсюдно буде сухо, навіть сонячно, проте вночі 5-8 градусів морозу. Вдень близько нуля.

У західних областях теж без опадів і нічний мороз 4-7 градусів. Вдень від -2 до +2.

Ні снігу, ні дощу завтра на півночі України. А ось мороз там вночі буде серйозний, 5-10 градусів. Вдень від -4 до 0.

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На півдні сухо. Вночі 1-4 градуси морозу, вдень – 4-7 тепла.

На сході лише вночі місцями невеликий сніг і 5-10 градусів морозу. Вдень сухо і від -3 до +2.

9 березня у Києві очікується холодна погода з нічною температурою повітря 5-7 градусів морозу, вдень – близько нуля. Вітер північно-західний, вгамується до помірного. Без істотних опадів.

Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.

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