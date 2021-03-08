Русский
$ 27,76
33,41
  1. Новини України

В Україні вдарить мороз під -10: синоптик здивувала прогнозом погоди

8 березня, 14:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Діденко розповіла, в яких областях буде найхолодніше

Після сьогоднішнього холодного і снігового 8 Березня завтра в Україні похолодає ще більше, особливо вночі. При цьому припиняться опади.

Реклама

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У день народження Тараса Шевченка, 9 березня, буде холодно. У центральних областях України повсюдно буде сухо, навіть сонячно, проте вночі 5-8 градусів морозу. Вдень близько нуля.

У західних областях теж без опадів і нічний мороз 4-7 градусів. Вдень від -2 до +2.

Ні снігу, ні дощу завтра на півночі України. А ось мороз там вночі буде серйозний, 5-10 градусів. Вдень від -4 до 0.

Реклама

В тренді
Вчимося долати кризу. Чого чоловіки можуть повчитися у жінок-керівників (рос.)

На півдні сухо. Вночі 1-4 градуси морозу, вдень – 4-7 тепла.

На сході лише вночі місцями невеликий сніг і 5-10 градусів морозу. Вдень сухо і від -3 до +2.

9 березня у Києві очікується холодна погода з нічною температурою повітря 5-7 градусів морозу, вдень – близько нуля. Вітер північно-західний, вгамується до помірного. Без істотних опадів.

Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка
Масштабна перевірка курятини на антибіотики і гормони росту: де безпечно купувати
Масштабна перевірка курятини на антибіотики і гормони росту: де безпечно купуватиУкраїна
Квіти до 8 Березня: на Бессарабці помітили букет за 18 тисяч (фото)
Квіти до 8 Березня: на Бессарабці помітили букет за 18 тисяч (фото)Україна
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювану
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювануНадзвичайні події
У Мюнхені вандали осквернили могилу Бандери
У Мюнхені вандали осквернили могилу БандериУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти