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В Україні виявили понад 8 тисяч нових випадків COVID-19

26 лютого, 08:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 146 осіб

В Україні за останню добу виявили 8003 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 333 844 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 146 українців (всього – 25 742). Вилікувати вдалося 1 163 555 інфікованих (4244 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що Україна повертається до адаптивного карантину. Найгірша епідемічна ситуація – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тому в цих регіонах будуть введені найсуворіші обмеження.

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Також нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація. Першими щеплення від небезпечної хвороби отримали лікарі Черкаської обласної лікарні, потім до процесу підключилися й інші обласні центри.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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