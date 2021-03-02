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В Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

2 березня, 08:16

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 162 особи

В Україні за останню добу виявили 5336 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 357 470 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 162 українці (всього – 26 212). Вилікувати вдалося 1 176 918 інфікованих (5194 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що низькі показники на початку першого етапу вакцинації від COVID-19 в Україні мають об'єктивні причини і ще не означають, що план зірваний.

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Також нагадаємо, Україна повертається до адаптивного карантину. Найгірша епідемічна ситуація – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тому в цих регіонах будуть введені найсуворіші обмеження.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
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