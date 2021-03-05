В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

За добу від коронавірусу померли 172 особи

В Україні за останню добу виявили 10 155 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 384 917 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 172 українця (всього – 26 763). Вилікувати вдалося 1 191 022 інфікованих (4149 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати можливі "залишки" препаратів для щеплення громадських діячів.

Реклама

Також нагадаємо, глава МОЗ обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа. При цьому нині планується вийти на рівень у 10 тис. щеплень на день.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама