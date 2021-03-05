В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 10 155 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього інфекцію підтвердили у 1 384 917 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 172 українця (всього – 26 763). Вилікувати вдалося 1 191 022 інфікованих (4149 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати можливі "залишки" препаратів для щеплення громадських діячів.
Також нагадаємо, глава МОЗ обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа. При цьому нині планується вийти на рівень у 10 тис. щеплень на день.
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