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В Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19

12 березня, 08:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 230 осіб

В Україні за останню добу виявили 12 946 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 438 468 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 230 українців (всього – 27 915). Вилікувати вдалося 1 214 876 інфікованих (4630 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в НАН спрогнозували,у яких областях буде найбільше хворих на COVID-19. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10 400 і 8300 протягом тижня 11-17 березня та 9900 протягом тижня 18-24 березня.

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Також нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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