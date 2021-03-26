В Україну йде справжня весна: прогноз погоди до кінця березня

У найближчі дні по Україні будуть кочувати дощі, зате істотно потеплішає

На найближчих вихідних очікується весняна і тепла погода, а ось до кінця березня має стати ще тепліше, місцями буде до +17. При цьому по всій Украині пронесуться дощі.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 27 березня, на всій території країни 11-13 градусів тепла, на заході до +15 і жодних опадів. У Києві 10-12 тепла.

У неділю, 28 березня, спаде температура на заході до 6-9 градусів. На решті території країни 10-12 тепла. При цьому центральні, західні і частково південні області накриють дощі. У столиці дощ та до +11.

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У понеділок, 29 березня, опади з заходу перемістяться на схід, південь і північ – там будуть дощі. Температура втримається по всій території країни на рівні 10-12 градусів. У Києві без опадів і до +11.

В тренді В Україні потеплішає до +15: синоптик порадувала прогнозом на вихідні

У вівторок, 30 березня, погода зіпсується: на заході дощі, на Донбасі – мокрий сніг. Жителів сходу чекає і похолодання, там буде всього 2-6 градусів тепла. У Києві 7-9 тепла і сухо.

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У середу, 31 березня, в Україну прийде справжня весна. Опади припиняться, а на заході потеплішає до 15-17 градусів. В інших областях 10-12 тепла, в тому числі і в столиці.

Як повідомляли новини "Сьогодні", справжня весна прийде вже ближче до Великодня, а до цього буде місяць температурних гойдалок. Синоптики дали прогноз на квітень.

Відео: Сьогодні

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