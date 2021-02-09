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До України йде черговий сніговий циклон: яких "сюрпризів" чекати в середу

9 лютого, 12:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Незважаючи на негоду, в половині областей країни буде плюсова температура

Сніговий апокаліпсис в Україні продовжиться і завтра. У середу в більшості областей сніжитиме, подекуди дощитиме, а температура буде і морозною, і плюсовою.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Завтра до нас завітає черговий південний циклон Ulf (карта).

Буде і сніг, і дощ

10 лютого опади передбачаються у більшості областей України: вночі і вранці – на заході і півночі; вранці і вдень – на півночі і в центральній частині; вдень і ввечері – на сході, північному сході, в Запоріжжі і в Дніпропетровській області.

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Сніг найвірогідніший в західних і північних областях, а в Прикарпатті і в Карпатах – сніг з дощем.

У центрі і на сході мокрий сніг і дощ.

У південній частині завтра опади очікуються в Запоріжжі, на решті території півдня – або хмарно, або максимум невеликі опади.

На дорогах і тротуарах буде слизько, особливо там, де мокрий сніг і дощ. Вітер північно-східний, поривчастий.

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У Києві в середу вночі без опадів, а вранці очікується снігопад. Вдень сніг ослабне і припиниться.

Україну розділили морози і весняне тепло

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У північній частині та більшості західних областей вдень очікується 3-9 градусів морозу.

На південному заході, навколо Карпат, від 3 морозу до 3 тепла.

У центральних областях і на сході України від 4 морозу до 4 тепла.

У південній частині 4-8 градусів тепла, у Криму – до +12.

Діденко додала, що з неділі опади ослабнуть, а ось морози серйозно посиляться.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", до України знову йде арктичний холод і морози до -25. Почне істотно холоднішати на вихідних.

Відео: Сьогодні

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погода прогноз погоди циклон снігопади наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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