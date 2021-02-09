До України йде черговий сніговий циклон: яких "сюрпризів" чекати в середу

Сніговий апокаліпсис в Україні продовжиться і завтра. У середу в більшості областей сніжитиме, подекуди дощитиме, а температура буде і морозною, і плюсовою.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Завтра до нас завітає черговий південний циклон Ulf (карта).
Буде і сніг, і дощ
10 лютого опади передбачаються у більшості областей України: вночі і вранці – на заході і півночі; вранці і вдень – на півночі і в центральній частині; вдень і ввечері – на сході, північному сході, в Запоріжжі і в Дніпропетровській області.
Сніг найвірогідніший в західних і північних областях, а в Прикарпатті і в Карпатах – сніг з дощем.
У центрі і на сході мокрий сніг і дощ.
У південній частині завтра опади очікуються в Запоріжжі, на решті території півдня – або хмарно, або максимум невеликі опади.
На дорогах і тротуарах буде слизько, особливо там, де мокрий сніг і дощ. Вітер північно-східний, поривчастий.
У Києві в середу вночі без опадів, а вранці очікується снігопад. Вдень сніг ослабне і припиниться.
Україну розділили морози і весняне тепло
У північній частині та більшості західних областей вдень очікується 3-9 градусів морозу.
На південному заході, навколо Карпат, від 3 морозу до 3 тепла.
У центральних областях і на сході України від 4 морозу до 4 тепла.
У південній частині 4-8 градусів тепла, у Криму – до +12.
Діденко додала, що з неділі опади ослабнуть, а ось морози серйозно посиляться.
Як повідомляли новини "Сьогодні", до України знову йде арктичний холод і морози до -25. Почне істотно холоднішати на вихідних.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк