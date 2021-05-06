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До України йдуть похолодання і дощі: коли "посвіжішає"

6 травня, 20:38

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Синоптик Наталка Діденко прогнозує опади у більшості областей країни, а температура повітря коливатиметься

/ Фото: Сьогодні

В Україні завтра, 7 травня, буде переважно тепло. Протягом дня очікується 15-20 градусів з позначкою плюс, на півдні та сході – до +22 градусів. А ось в суботу у всіх областях похолоднішає на кілька градусів.

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Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, атмосферний фронт принесе дощі на захід і південь країни, а також в більшість центральних областей, крім Дніпра і Одеської області.

У східній частині України та на більшості територій півдня буде суха, тепла погода.

"У Києві також відбудеться ротація атмосферних фронтів. Після сьогоднішнього з невеликим дощиком – на черзі завтра ще один", – уточнила Діденко.

Однак ніч і ранок п'ятниці обіцяють бути сухими, а ось вже вдень в Києві пройде дощ. Температура повітря в п'ятницю очікується комфортною – 17-18 градусів тепла.

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Фото: Poster
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Зазначається, що в суботу в столиці похолодає до 12-14 градусів з позначкою плюс, а вже з неділі почне теплішати.

Нагадаємо, сайт "Сегодня" з'ясував, яка погода чекає Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.

Крім того, 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни.

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