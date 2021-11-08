В Україну йдуть морози до -6: де і коли чекати на похолодання (карта)

В Україні синоптики цього тижня обіцяють уночі заморозки до -6. Водночас незабаром може випасти сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 9 листопада
На заході очікується +2-8 градусів, а вночі +1-4. На сході температура повітря становитиме 1-10 градусів тепла, а вночі 1-8 тепла.
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У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +6 градусів, вночі температура повітря опуститься до 0-4 тепла. На півдні – 6-13 градусів тепла, а вночі 5-10.
Погода 10 листопада
На заході очікується +4-11 градусів, а вночі від -1 до -6. На сході температура повітря становитиме 0-4 градусів тепла, а вночі від +1 -6.
У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +4 градусів, вночі температура повітря опуститься до -6. На півдні – 3-6 градусів тепла, а вночі від 0 до -2.
Погода 11 листопада
На заході очікується +4-9 градусів, а вночі від -1 до -4. На сході температура повітря становитиме 1-5 градусів тепла, а вночі від -2 до -6.
У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +7 градусів, вночі температура повітря опуститься до -6. На півдні – 3-7 градусів тепла, а вночі від -1 до -4.
Погода 12 листопада
На заході очікується +4-9 градусів, а вночі від +3 до -1. На сході температура повітря становитиме 2-5 градусів тепла, а вночі від 0 до -5.
У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +7 градусів, вночі температура повітря опуститься до -3. На півдні – 6-9 градусів тепла, а вночі від 0 до +3.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає все менше води, тому її буквально забирає вітром.