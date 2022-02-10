В Україну прийшла весна! Коли чекати потепління

Погода в Українізавтра, 11 лютого, буде теплою та хмарною, опади варто очікувати лише на півночі та заході країни. Найтепліше буде на півдні. Там стовпчики термометрів піднімуться до 10 градусів вище нуля.
Про це пише УНІАН.
Завтра потепління дістанеться і до сходу України. Там температура повітря підніметься до +7 градусів. На півдні переважатиме сонячна та безхмарна погода, а повітря прогріється до +10 градусів.
Далі по темі
У центральній частині України буде від +6 до +9 градусів та невелика хмарність, без опадів. На півночі буде похмуро та пройдуть дощі. Стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +6 градусів.
На заході також опади, а температура повітря прогріється до +9 градусів.
Яка температура буде у лютому?
Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.
Раніше ми писали:
- Теплішає з кожним днем: погода у Києві 10 лютого
- До +11 тепла. Погода в Україні на 10 лютого