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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну прийшла весна! Коли чекати потепління

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 14:00
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Синоптики обіцяють, що в країні температура повітря підніметься до 10 градусів вище нуля
У деяких регіонах будуть опади / Колаж "Сьогодні"
У деяких регіонах будуть опади / Колаж "Сьогодні"

Погода в Українізавтра, 11 лютого, буде теплою та хмарною, опади варто очікувати лише на півночі та заході країни. Найтепліше буде на півдні. Там стовпчики термометрів піднімуться до 10 градусів вище нуля.

Про це пише УНІАН.

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Завтра потепління дістанеться і до сходу України. Там температура повітря підніметься до +7 градусів. На півдні переважатиме сонячна та безхмарна погода, а повітря прогріється до +10 градусів.

У центральній частині України буде від +6 до +9 градусів та невелика хмарність, без опадів. На півночі буде похмуро та пройдуть дощі. Стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +6 градусів.

На заході також опади, а температура повітря прогріється до +9 градусів.

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Яка температура буде у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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