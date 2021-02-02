В Україну повертається потепління, але ненадовго: синоптик дала прогноз

В Україні знову змінюється погода. У середу на всій території країни буде плюсова температура і подекуди дощитиме. А повернуться морози вже на вихідних.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, південно-західний вітер принесе завтра потепління в усі регіони країни. Температура повітря протягом дня складе 3-9 градусів тепла, в Запорізькій області та в Криму місцями до 10-12 градусів.

Холодніше буде в північних областях, протягом дня 0-3 градуси вище нуля.

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Діденко попередила: потепління сприятиме таненню снігу і льоду, на дорогах і тротуарах буде слизько. Танення також може привести до падіння снігу з дахів.

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У західних областях і на півночі очікується дощ і мокрий сніг, у Карпатах, скоріше, сніг. На решті території України без істотних опадів.

У Києві в середу місцями невеликий дощ, мокрий сніг. На дорогах або ожеледиця (через нічний мороз), або снігова каша з калюжами (вдень). Протягом дня температура повітря у столиці підніметься до 0-2 градусів тепла.

"4 лютого, в четвер, в Україну прийде циклон, який зумовить через теплу погоду переважно дощі. А з п'ятниці до нас знову почне запливати морозне повітря", – додала синоптик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики обіцяють лютий теплішим, ніж січень, але все одно ще чекаємо і морози, і сніг. Народний синоптики Леонід Горбань, а також Укргідрометцентр дали прогноз погоди на лютий.

Відео: Сьогодні

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