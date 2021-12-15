В Україну повертається тепло: прогноз від синоптиків на завтра (мапа)

Завтра, 16 грудня, в Україні більшість територій буде з дощем. У Карпатах синоптики прогнозують сніг.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Де будуть опади
У західних, північних та центральних областях очікується переважно дощ. Південна частина без опадів. Дощ може йти вночі на Одещині. Також опадів не буде на сході.
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Де чекати тепла
Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Вдень синоптик прогнозує від 1 градуса морозу до +4, а ось у Криму температура повітря буде максимум +9 градусів.
Погода на грудень
Середня місячна температура повітря очікуєтьсявід 4 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, у гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (у північно-східній частині дещо менше від норми).
Крім того, у грудні варто очікувати сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледицю.
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