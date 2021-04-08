В Україну повертається тепло: прогноз погоди на 8 квітня (карта)

У Києві буде до 8 градусів тепла

Після похолодання і снігу з дощем в Україні почала поліпшуватися погода. Сьогодні, 8 квітня, дощ очікується лише в західних і північних областях.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, невеликий дощ пройде в усіх західних областях, а також у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території буде сухо.

Температура повітря також трохи підніметься. Так, на заході, у центрі і на півночі країни на вулицях буде 5-9 градусів тепла, а на сході і півдні – 7-11 градусів.

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Вітер буде західний, 7-19 м/с.

У Києві 8 квітня буде сухо і з мінливою хмарністю, температура 6-8 градусів тепла.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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