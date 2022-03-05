У Вінницькій області затримали проросійського пропагандиста — СБУ

СБУ та Національна поліція виявили місцевого мешканця, який вів проросійську пропаганду, повідомляє Управління СБ України у Вінницькій області.
Слідство отримало докази того, що житель Жмеринки підтримував збройну агресію РФ проти України та закликав до розв’язування війни.
За місцем проживання виявлено пропагандистську атрибутику, георгіївські стрічки, агітаційні матеріали із символікою СРСР та зображенням президента РФ, зброю та оптичний прилад, говориться у повідомленні.
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Правоохоронці проводять ретельну перевірку, чи причетний затриманий до діяльності на шкоду державній безпеці України.
Ситуація в Україні 5 березня
- На Миколаївщині російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинового й готуються до переміщень.
- У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі голіруч ідуть на окупантів, які лякають стрільбою з автоматів. Люди шлють окупантів туди ж, що і російський військовий корабель.
- Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.
- "Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб вивезти українців якомога далі від бойових дій.
- У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.