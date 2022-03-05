У Вінницькій області затримали проросійського пропагандиста — СБУ

У жителя Жмеринки знайшли зброю та портрет Путіна

/ Фото: СБУ, Колаж: Сьогодні

СБУ та Національна поліція виявили місцевого мешканця, який вів проросійську пропаганду, повідомляє Управління СБ України у Вінницькій області.

Слідство отримало докази того, що житель Жмеринки підтримував збройну агресію РФ проти України та закликав до розв’язування війни.

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За місцем проживання виявлено пропагандистську атрибутику, георгіївські стрічки, агітаційні матеріали із символікою СРСР та зображенням президента РФ, зброю та оптичний прилад, говориться у повідомленні.

Правоохоронці проводять ретельну перевірку, чи причетний затриманий до діяльності на шкоду державній безпеці України.

Ситуація в Україні 5 березня