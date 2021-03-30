Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини України

Вакцина Covishield краще, ніж CoronaVac: Степанов назвав перевагу

30 березня, 20:46

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Українцям, які взяли індійську вакцину, зможуть повторно ввести препарат AstraZeneca з будь-якої іншої країни

Вакцина від коронавірусу CoviShield, що поставляється до України з Індії, є взаємозамінною з будь-якою вакциною AstraZeneca, виробленою в інших країнах.

Реклама

Про це в ефірі "Україна 24" 30 березня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте також: П'ять міфів з стосовно індійської вакцини. Ми спростували всі

"Той, хто робив щеплення CoviShield може за 90 днів щепитись AstraZeneca європейською, або південнокорейською. Немає різниці – це одна і та ж сама вакцина", – запевнив глава МОЗ.

Нагадаємо, що CoviShield проводиться Індійським інститутом сироваток (Serum Institute of India) за ліцензією британської фармкомпанії AstraZeneca.

В тренді
Аварія "Інтерсіті" в Дніпропетровській області: робітники піднімають вагони (фото і відео)
Реклама

При цьому, після вакцинації препаратом від SinoVac, який поставили до України 25 березня, друга доза має бути тільки SinoVac, пояснив Максим Степанов.

"Зараз проводяться дослідження, чи можна взаємозамінювати вакцини різних виробників, але вони ще тривають. Однак це не стосується AstraZeneca", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield прибули до України 23 лютого. А через місяць після цього Індійський інститут сироваток оголосив про паузу в постачаннях – аби задовольнити запити внутрішнього ринку.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація вакцина коронавірус Максим Степанов AstraZeneca Covishield
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легень
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легеньУкраїна
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітня
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітняУкраїна
У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоні
У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоніІнші регіони
Інфекціоніст назвав улюблену
Інфекціоніст назвав улюблену "їжу" коронавірусу в організмі людиниУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти