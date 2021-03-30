Вакцина Covishield краще, ніж CoronaVac: Степанов назвав перевагу

Вакцина від коронавірусу CoviShield, що поставляється до України з Індії, є взаємозамінною з будь-якою вакциною AstraZeneca, виробленою в інших країнах.

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Про це в ефірі "Україна 24" 30 березня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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"Той, хто робив щеплення CoviShield може за 90 днів щепитись AstraZeneca європейською, або південнокорейською. Немає різниці – це одна і та ж сама вакцина", – запевнив глава МОЗ.

Нагадаємо, що CoviShield проводиться Індійським інститутом сироваток (Serum Institute of India) за ліцензією британської фармкомпанії AstraZeneca.

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При цьому, після вакцинації препаратом від SinoVac, який поставили до України 25 березня, друга доза має бути тільки SinoVac, пояснив Максим Степанов.

"Зараз проводяться дослідження, чи можна взаємозамінювати вакцини різних виробників, але вони ще тривають. Однак це не стосується AstraZeneca", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield прибули до України 23 лютого. А через місяць після цього Індійський інститут сироваток оголосив про паузу в постачаннях – аби задовольнити запити внутрішнього ринку.

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