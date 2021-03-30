Вакцина Covishield лучше, чем CoronaVac: Степанов назвал преимущество

Украинцам, которые приняли индийскую вакцину, смогут повторно ввести препарат AstraZeneca из любой другой страны

Поставляемая в Украину из Индии вакцина от коронавируса CoviShield является взаимозаменяемой с любой вакциной AstraZeneca, произведенной в других странах.

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Об этом в эфире "Украина 24" 30 марта заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Тот, кто делал прививку CoviShield может за 90 дней прививаться AstraZeneca европейской или южнокорейской. Нет разницы – это одна и та же вакцина", – заверил глава Минздрава.

Напомним, что CoviShield производится Индийским институтом сывороток (Serum Institute of India) по лицензии британской фармкомпании AstraZeneca.

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При этом, после вакцинации препаратом от SinoVac, который поставили в Украину 25 марта, вторая доза должна быть только SinoVac, объяснил Максим Степанов..

"Сейчас проводятся исследования, можно взаимозаменять вакцины разных производителей, но они еще продолжаются. Однако это не касается AstraZeneca", – подчеркнул министр.

Напомним, что первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield прибыли в Украину 23 февраля. А через месяц после этого Индийский институт сывороток объявил о паузе в поставках – чтобы удовлетворить запросы внутреннего рынка.

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