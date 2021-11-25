Вакцина проти COVID-19 для дітей та затримання небезпечної банди в Україні — головні новини за ніч

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Імунолог розповів, коли в Україні з'явиться вакцина від COVID для дітей
В Україні на початку 2022 року очікується реєстрація вакцини проти COVID-19 для дітей до 12 років. Препарат призначений саме для малолітніх пацієнтів.
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В Україні запрацюють додаткові камери автофіксації правил дорожнього руху: список доріг
В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Вони почнуть працювати із 26 листопада. Загалом в країні встановлено 246 пристроїв фіксації.
Канада хоче перекинути в Україну свої винищувачі
Канада, як і низка інших країн НАТО, розглядає варіанти військової допомоги Україні через загрозу нападу на нашу країну Росії. У планах навіть перекидання канадських винищувачів CF-18.
Грабували, катували та вбивали людей: в Україні затримали небезпечну банду
Правоохоронні органи повідомили про підозру шістьом учасникам небезпечної банди. Зловмисники вривалися в будинки людей, катували та вбивали їх. П'ятьом підозрюваним уже обрали запобіжний захід, один перебуває в розшуку.