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СЬОГОДНІ Новини України

Вакцина проти COVID-19 для дітей та затримання небезпечної банди в Україні — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 листопада, 06:00
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В Україні зареєструють вакцину від коронавірусу для дітей до 12 років, а також затримання бандитів, які грабували та катували українців
Дітей до 12 років рано чи пізно теж вакцинуватимуть проти коронавірусу, а в Україні затримали небезпечних злочинців, які згубили життя декількох людей/Колаж: Сьогодні
Дітей до 12 років рано чи пізно теж вакцинуватимуть проти коронавірусу, а в Україні затримали небезпечних злочинців, які згубили життя декількох людей/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Імунолог розповів, коли в Україні з'явиться вакцина від COVID для дітей

В Україні на початку 2022 року очікується реєстрація вакцини проти COVID-19 для дітей до 12 років. Препарат призначений саме для малолітніх пацієнтів.

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Вміст м-РНК у вакцині для дітей до 12 років утричі менший, ніж у препараті для дорослих/Колаж: Сьогодні
Вміст м-РНК у вакцині для дітей до 12 років утричі менший, ніж у препараті для дорослих/Колаж: Сьогодні

В Україні запрацюють додаткові камери автофіксації правил дорожнього руху: список доріг

В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Вони почнуть працювати із 26 листопада. Загалом в країні встановлено 246 пристроїв фіксації.

Камери запрацюють у трьох містах та чотирьох областях/Колаж: Сьогодні
Камери запрацюють у трьох містах та чотирьох областях/Колаж: Сьогодні

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Канада хоче перекинути в Україну свої винищувачі

Канада, як і низка інших країн НАТО, розглядає варіанти військової допомоги Україні через загрозу нападу на нашу країну Росії. У планах навіть перекидання канадських винищувачів CF-18.

Розглядається варіант перекидання як техніки, так і додаткового контингенту / Колаж "Сьогодні"
Розглядається варіант перекидання як техніки, так і додаткового контингенту / Колаж "Сьогодні"

Грабували, катували та вбивали людей: в Україні затримали небезпечну банду

Правоохоронні органи повідомили про підозру шістьом учасникам небезпечної банди. Зловмисники вривалися в будинки людей, катували та вбивали їх. П'ятьом підозрюваним уже обрали запобіжний захід, один перебуває в розшуку.

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П'ятьох членів банди затримали, ще одного — розшукують/Колаж: Сьогодні
П'ятьох членів банди затримали, ще одного — розшукують/Колаж: Сьогодні

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