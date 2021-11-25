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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вакцина против COVID-19 для детей и задержание опасной банды в Украине — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 ноября, 06:00
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В Украине зарегистрируют вакцину от коронавирус для детей до 12 лет, а также задержания бандитов, которые грабили и пытали украинцев
Детей до 12 лет рано или поздно тоже будут вакцинировать против коронавируса, а в Украине задержали опасных преступников, которые погубили жизни нескольких людей/Коллаж: Сегодня
Детей до 12 лет рано или поздно тоже будут вакцинировать против коронавируса, а в Украине задержали опасных преступников, которые погубили жизни нескольких людей/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Иммунолог рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID для детей

В Украине в начале 2022 года ожидается регистрация вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет. Препарат будет предназначен именно для малолетних пациентов.

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Содержание м-РНК в вакцине для детей до 12 лет втрое меньше, чем в препарате для взрослых/Коллаж: Сегодня
Содержание м-РНК в вакцине для детей до 12 лет втрое меньше, чем в препарате для взрослых/Коллаж: Сегодня

В Украине заработают дополнительные камеры автофиксации ПДД: список дорог

В Украине установили еще 10 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения. Они начнут работать с 26 ноября. Всего в стране установлено 246 устройств фиксации.

Камеры заработают в трех городах и четырех областях/Коллаж: Сегодня
Камеры заработают в трех городах и четырех областях/Коллаж: Сегодня

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Канада хочет перебросить в Украину свои истребители

Канада, как и ряд других стран НАТО, рассматривает варианты военной помощи Украине из-за угрозы нападения на нашу страну России. В планах даже переброска канадских истребителей CF-18.

Рассматривается вариант переброски как техники, так и дополнительного контингента / Коллаж "Сегодня"
Рассматривается вариант переброски как техники, так и дополнительного контингента / Коллаж "Сегодня"

Грабили, пытали и убивали людей: в Украине задержали опасную банду

Правоохранительные органы сообщили о подозрении шестерым участникам опасной банды. Злоумышленники врывались в дома людей, пытали и убивали их. Пятерым подозреваемым уже избрали меру пресечения, один находится в розыске.

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Пятерых членов банды задержали, еще одного — разыскивают/Коллаж: Сегодня
Пятерых членов банды задержали, еще одного — разыскивают/Коллаж: Сегодня

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