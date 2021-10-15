Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Новини України

Вакцинація в Україні. За добу щеплення зробили майже 35 тис. людей

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 09:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 34 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані – 15 194 людини.

Про це пише МОЗ.

Реклама

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 159 120 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

Щеплення проводилось:

  • 354 мобільними бригадами з імунізації;
  • 1 555 пунктами щеплення;
  • 322 центрами вакцинації населення.

COVID-вакцинація обов'язкова?

Наразі в Україні посилюють список обмежень для невакцинованих людей. Так, з 21 жовтня їх не будуть пускати в громадський транспорт міжобласного сполучення – літаки, поїзди та автобуси.

Реклама

Крім того, у МОЗ сьогодні оголосили, що всі педагоги мають зробити щеплення від коронавірусу до листопада. В іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Наразі в Україні обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Раніше ми писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 жовтня 1991. Кабмін приймає постанову про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

83 270

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти