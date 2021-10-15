Вакцинація в Україні. За добу щеплення зробили майже 35 тис. людей

В Україні 34 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані – 15 194 людини.
Про це пише МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 159 120 щеплень.
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.
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Щеплення проводилось:
- 354 мобільними бригадами з імунізації;
- 1 555 пунктами щеплення;
- 322 центрами вакцинації населення.
COVID-вакцинація обов'язкова?
Наразі в Україні посилюють список обмежень для невакцинованих людей. Так, з 21 жовтня їх не будуть пускати в громадський транспорт міжобласного сполучення – літаки, поїзди та автобуси.
Крім того, у МОЗ сьогодні оголосили, що всі педагоги мають зробити щеплення від коронавірусу до листопада. В іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.
Наразі в Україні обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Раніше ми писали:
- У міськраду Тернополя вирішили не пускати без вакцинації від коронавірусу. Рішення прийняв міський штаб для боротьби з коронавірусом.
- В Одесі поліція перевірятиме COVID-сертифікати у пасажирів автобусів і водіїв перед в'їздом у місто.