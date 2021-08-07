Вакцинованих в Україні чекає сюрприз у вересні

Тим, хто повністю пройшов вакцинацію, буде не страшний навіть локдаун, якщо його введуть

Вакцинованих чекає сюрприз. Фото: REUTERS / Evgenia Novozhenina

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що повністю вакцинованих громадян чекають привілеї - їм готують ковід-сертифікати.

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Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, МОЗ разом з Мінцифрою розробляють міжнародний ковід-сертифікат і завершується розробка українського внутрішнього документа.

"(Внутрішній сертифікат) потенційно може бути використаний для доступу до публічних заходів, у ресторани або кінотеатри в разі, якщо людина буде протестована або вакцинована. Технічні можливості з впровадження такого підходу в Україні вже є. Швидше за все, ми будемо це (ослаблення обмежень для вакцинованих. – Ред.) переглядати ближче до середини вересня, коли будуть диференційовані підходи", – сказав Кузін.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше головний санлікар країни пояснював, за якої умови в Україні скасують масковий режим. За його словами, ми знімемо маски тільки тоді, коли будуть гарантії, що це не призведе до нового спалаху ковіду.

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Також у МОЗ заявили, що з початку вересня локдауну в Україні не буде. Замість нього буде вже перевірений карантинний механізм.

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