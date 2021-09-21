Вакцинованим від COVID-19 українцям пропонують зробити щеплення – що відбувається

Українцям приходять повідомлення від Міністерства охорони здоров'я з пропозицією піти в пункт вакцинації і зробити щеплення проти коронавірусу. Причому надсилають текст не тільки тим, хто ще не отримав укол, але і вакцинованим.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Що за повідомлення?
Зокрема, у тексті вказують: "вакцинація від COVID-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення і захистіть себе".
Такі повідомлення надсилали в період з 17 по 19 вересня. Однак чому їх отримують і вже вакциновані громадяни – невідомо.
Також зазначимо, що це не перша розсилка про коронавірус – раніше повідомлення надсилали в квітні 2021 року – напередодні Великодня.
Як заохочують до вакцинації
Раніше лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман запропонував у якості мотивації до вакцинації виплачувати українцям по 1000 гривень. Однак глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький виступив категорично проти.
"Краще заохочення вакцинуватися – це дати людині вибір: або реанімаційне ліжко зі штучною вентиляцією легень, або вакцинація", – сказав він.
Плюшки для вакцинованих
- Коли в Україні буде введений жовтий рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу;
- обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть жовтий або зелений COVID-сертифікат;
- власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей;
- якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати, тільки якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;
- при наявності у людини, який перетинає кордон України, жовтого або зеленого ваучера або одужання від COVID-19, він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.