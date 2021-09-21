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СЬОГОДНІ Новини України

Вакцинованим від COVID-19 українцям пропонують зробити щеплення – що відбувається

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 13:57
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МОЗ почало нагадувати українцям про важливість вакцинації через повідомлення на телефон
Українців закликають вакцинуватися через СМС
Українців закликають вакцинуватися через СМС / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям приходять повідомлення від Міністерства охорони здоров'я з пропозицією піти в пункт вакцинації і зробити щеплення проти коронавірусу. Причому надсилають текст не тільки тим, хто ще не отримав укол, але і вакцинованим.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що за повідомлення?

Зокрема, у тексті вказують: "вакцинація від COVID-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення і захистіть себе".

МОЗ надсилає повідомлення українцям. Фото "Сьогодні"

Такі повідомлення надсилали в період з 17 по 19 вересня. Однак чому їх отримують і вже вакциновані громадяни – невідомо.

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Також зазначимо, що це не перша розсилка про коронавірус – раніше повідомлення надсилали в квітні 2021 року – напередодні Великодня.

МОЗ надсилає повідомлення українцям. Фото "Сегодня"

Як заохочують до вакцинації

Раніше лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман запропонував у якості мотивації до вакцинації виплачувати українцям по 1000 гривень. Однак глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький виступив категорично проти.

"Краще заохочення вакцинуватися – це дати людині вибір: або реанімаційне ліжко зі штучною вентиляцією легень, або вакцинація", сказав він.

Плюшки для вакцинованих

  • Коли в Україні буде введений жовтий рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу;
  • обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть жовтий або зелений COVID-сертифікат;
  • власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей;
  • якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати, тільки якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;
  • при наявності у людини, який перетинає кордон України, жовтого або зеленого ваучера або одужання від COVID-19, він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

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