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"Ваш придурок Путін змушує воювати": у Миколаєві окупантів поставили на коліна (відео, фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 14:43
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Крім цього, один із російських військових зателефонував своїм батькам та розповів про ситуацію
Деякі окупанти самі здаються в полон
Деякі окупанти самі здаються в полон / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат від "Голосу" Роман Костенко у Миколаєві посадив окупантів на коліна і ввічливо пояснив: хто, де та як фашист.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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А на коліна окупантів поставили прямо біля пам'ятника загиблим у Другій світовій війні.

Один із окупантів зателефонував своїм батькам.

"Тату, справа така – нас взяли в полон. Біля Одеси. Нам, тату, завдання точне не поставили, сказали – розвідка місцевості. Ми поїхали і все. Нас взяли в капкан. Ми не стріляли, просто здалися і все. І нас взяли у полон" , – сказав окупант.

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Наші військові порадили батькові окупанта збирати людей та робити протести.

"Ваш придурок Путін просто змушує нас битися між собою та воювати один з одним" , – сказав український захисник.

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Ситуація на фронті

Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезна кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують кришити цілі військові колони.

Але окупанти все одно не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 людей, більше 100 поранені.

До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.

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