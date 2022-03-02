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"Ваш придурок Путин заставляет воевать": в Николаеве оккупантов поставили на колени (видео, фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 марта, 14:43
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Кроме этого, один из российских военных позвонил своим родителям и рассказал о ситуации
Некоторые оккупанты сами сдаются в плен
Некоторые оккупанты сами сдаются в плен / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат от "Голоса" Роман Костенко в Николаеве поставил оккупантов на колени и вежливо пояснил: кто, где и как фашист.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Это Костенко сделал прямо у памятника погибшим во Второй мировой войне.

Один из оккупантов позвонил своим родителям.

"Пап, дело такое – нас взяли в плен. Возле Одессы. Нам, пап, задачу точную не поставили, сказали – разведка местности. Мы поехали, и всё. Нас взяли в капкан. Мы не стреляли, просто сдались и все. И нас взяли в плен", – сказал оккупант.

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Наши военные посоветовали отцу оккупанта собирать людей и делать протесты.

"Ваш придурок Путин просто заставляет нас драться между собой и воевать друг с другом", – сказал украинский защитник.

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Ситуация на фронте

Потери оккупантов продолжают расти. За шесть дней войны уничтожено почти шесть тысяч солдат, более 200 танков и огромное количество другой техники. ВСУ на этом не останавливаются и продолжают крошить целые военные колонны.

Но оккупанты все равно не успокаиваются и продолжают штурмовать ряд украинских городов. Так, после вчерашней бомбардировки Харькова погибли более 20 человек, более 100 ранены.

В Конотоп пришли российские военные и выставили мэру ультиматум – сдать город. Однако Артем Семенихин собрал местных жителей и приняли решение дать бой оккупантам. Люди вышли на дорогу и не пустили технику в город.

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