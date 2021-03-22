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Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артиста

22 березня, 18:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зіркам російської естради світить до трьох років в'язниці в Україні

Російські артисти зазвичай потрапляють під заборону в'їзду. А тепер прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження стосовно 23 діячів культури РФ за незаконні концерти на окупованому українському півострові.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Кримська прокуратура стосовно цих артистів відкрила справу за фактом незаконного відвідування півострова. Відзначимо, що за українським законодавством, для в'їзду до Криму іноземці повинні отримати дозвіл від українських компетентних органів. Але у цих артистів такого дозволу не було.

Також прокурори відзначають, що російські артисти виступали на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого Керченського мосту.

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Протиправні дії вказаних громадян РФ кваліфіковані за ч.2 ст. 332-1 КК України (покарання – до 3 років в'язниці), досудове розслідування буде вести СБУ.

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"Голос Криму" дізналися імена артистів-порушників:

  • Д.Харатьян;
  • Валерія;
  • М.Кім;
  • Олександр Маршал;
  • Зара;
  • Діма Білан;
  • Д.Майданов;
  • О.Скляр;
  • О.Кормухіна;
  • Л.Доліна;
  • А.Свірідова;
  • Р.Пашков;
  • О.Газманов;
  • Жасмін;
  • Г.Лепс;
  • Ю.Караулова;
  • А.Буйнов;
  • Пелагея;
  • С.П'єха;
  • О.Шаумаров;
  • Ю.Волкова;
  • Майданова;
  • Р.Тагіев.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в минулому році СБУ заборонила в'їзд в Україну Фадєєву і Зюганову.

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Росія Крим прокуратура артисти кримінальне провадження

Джерело: Сьогодні

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