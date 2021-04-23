Генпрокурор України Ірина Венедиктова підписала п'ять підозр народним депутатам.

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Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу".

"У нас одна справа щодо народного депутата в суді, два депутата на 290-х, інші – ми чекаємо досудового розслідування. Перша підозра, підписану мною – підозра народному депутату Ківі", – сказала Венедіктова.

Також генпрокурор підписала підозра депутату Олександру Юрченко.

"Після цього був кнопкодав. І останньою була людина, яка не заплатила приблизно 70 млн гривень податку за те, що продавав квартири не як НП, а просто, як фізична особа", – заявила генпрокурор.

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Нагадаємо, в правоохоронній системі України відбувається постійне самоочищення від нечесних співробітників – тільки з початку року 270 працівникам правопорядку повідомили про підозру у вчиненні злочинів.

Також раніше НАБУ і САП направили до суду справу про рекордний хабар в розмірі 6 млн гривень керівництву цих відомств.

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