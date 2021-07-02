Вітер ламав дерева і рвав дроти: де в Україні зараз сидять без світла

Негода наробила чимало лиха. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

Фото: колаж "Сьогодні"

Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 2 липня виявилися знеструмленими 124 населених пункти.

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Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в чотирьох областях, а саме:

Хмельницька – 44 населених пункти;

Львівська – 42 населених пункти;

Київська – 25 населених пунктів;

Житомирська – 13 населених пунктів.

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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

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Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонце було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Також нагадаємо, у Львові пронеслася друга за тиждень буря.

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