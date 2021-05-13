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Ветерани "Азову" обізвали Киву "ссиклом" через події під офісом каналу "Україна 24"

13 травня, 07:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Молоді люди досить довго простояли під офісом каналу "Україна 24", чекаючи народного депутата Іллю Киву – подробиці

У Києві ввечері, 12 травня, під студією "Ток-шоу №1" телеканалу "Україна 24" перед початком шоу зібралися декілька десятків молодих людей. Пізніше з'ясувалося, що це ветерани батальйону особливого призначення "Азов". Під студією вони чекали народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву, який повинен був прийти на ефір.

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Як розповів екс-командир батальйону Максим Жорін в Telegram, вони хотіли з ним поговорити, але нардеп так і не з'явився. У зв'язку з цим, Жорін назвав Киву "ссиклом".

"У відповідь медведчуківська шавка надіслала десяток своїх тітушок – більше, мабуть, цей серйозний "антифашистський рух" зібрати не зміг. Сам ватний ідіот приїхати на ефір відмовився, включився дистанційно. Ще й набрехав щось про допомогу Медведчуку "готуватись до суду в офісі". Очевидно, що ссиклива дурна вата хоробра лише в Інтернеті", – написав Жорін.

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Відео: MaksymZhorin/Telegram

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива порівняв брифінг генпрокурора і глави СБУ про оголошення підозр у державній зраді його однопартійцям Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку з "х * ем на паркані".

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