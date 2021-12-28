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У МОЗ дали поради, як запобігти опікам у дітей

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 04:05
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Чимало неповнолітніх отримують опіки через піротехнічні засоби
Віктор Ляшко поділився трьома порадами/Колаж: "Сьогодні"
Віктор Ляшко поділився трьома порадами/Колаж: "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оприлюднив поради, як запобігти опікам у дітей. Часто неповнолітні отримують опіки саме під час новорічних свят, оскільки користуватися піротехнічними виробами.

З порадами міністр поділився на своїй сторінці у Facebook.

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Поради

Віктор Ляшко дав три прості поради. Серед них:

  1. Не залишайте у доступному для маленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи кип'ятком. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз. Гарячі рідини є найбільш поширеною причиною опіків у віковій категорії дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку.
  2. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди.
  3. Розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху "зачеперів". Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.

Ступені опіків

Існують такі ступені опіків тканин:

  • ступінь I (легкий) — почервоніння (гіперемія) і набряк шкіри;
  • ступінь II (середній) — утворення дрібних пухирів з прозорим вмістом (руйнуються дрібні лімфатичні судини — лімфокапіляри);
  • ступінь IIIa (середньо-важкий) — утворення великих пухирів з мутним вмістом (ушкодження шкіри і підшкірної клітковини);
  • ступінь IIIb (важкий) — частина великих пухирів тріскає, утворюючи мокрі виразки або малюнок "потрісканої землі" (глибокий опік);
  • ступінь IV (дуже важкий) — обвуглення, згоряння тіла аж до кісток і ушкодження кістки (некроз), опікова райдуга, шоковий стан пацієнта.

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