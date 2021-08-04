Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини України

Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба провели першу зустріч у Вашингтоні

4 серпня 2021 22:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава Офісу президента і міністр закордонних справ у Сполучених Штатах готують зустріч глав України і Білого дому

Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба зустрілися у Вашингтоні з Джейком Салліваном / колаж "Сьогодні"

Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба зустрілися у Вашингтоні з Джейком Салліваном / колаж "Сьогодні"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили підготовку візиту Володимира Зеленського у США з радником глави Білого дому з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Реклама

Зустріч пройшла у Вашингтоні, повідомляє пресслужба ОПУ.

Єрмак, Кулеба і Салліван зокрема обговорили зустріч Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 30 серпня.

Українська і американська сторони також говорили про:

  • розвиток ситуації на сході України і спільні зусилля нашої країни і США у мирному врегулюванні російсько-українського конфлікту;
  • розширення стратегічного партнерства між Україною та США;
  • останні досягнення у процесі реформування судочинства в Україні та інші важливі реформи.

Зазначимо, візит Володимира Зеленського до США запланований на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього він особисто ще не зустрічався з президентом Джо Байденом, а лише говорив з ним телефоном. Водночас Зеленський встиг зустрітися в Америці з Дональдом Трампом у 2019 році.

Реклама

Запланована зустріч набула особливої важливості після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північному потоку – 2" – Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.

Нагадаємо, в Конгресі США попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.

В тренді
Друг загарбника Кабміну Прохнича: "Він був доведений до відчаю"
Володимир Прохнич добровольцем пішов на війну і провів там чотири роки / Колаж "Сегодня"

При цьому експерти вважають, що Джо Байден запросив Зеленського в США на 30 серпня саме тому, що в цей час Конгрес буде на канікулах, і таким чином глава Білого дому уникне протиріч з конгресменами з українського питання.

Ми також писали, що глава МЗС після приїзду в США 4 серпня запевнив, що шантажу з боку американців або розмов на підвищених тонах не буде.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День НезалежностіУкраїна
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
"Карантинні" субсидії скасують, але не для всіх – у кого залишаться пільгові норми після 1 жовтняНовини ЖКГ
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021Економіка
У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)
У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)Надзвичайні події
Бензин та дизель знову дорожчають – що відбувається на ринку пального
Бензин та дизель знову дорожчають – що відбувається на ринку пальногоЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти