Вкололи не ту вакцину. Жителька Рівненської області поскаржилася на лікарів в поліцію

Жінка була переконана, що її вакцинували AstraZeneca, а в "Дії" з'явилася CoronaVac

Вкололи не ту вакцину. На лікарів поскаржилася в поліцію жителька Рівненської області. Бо, каже, обирала для щеплення AstraZeneca, а в додатку "Дія" з'явилася CoronaVac.

Тепер жінка боїться другої дози, бо не впевнена, яку вакцину вкололи першою. Чия це помилка? розбирався Володимир Миколайчук.

Реклама

"Я повністю довірилася лікарю. А от так зробили халатність і ніхто не визнає свою помилку", – розповіла Наталія Яцкевич.

Яким препаратом вакцинувалася проти ковіду, Наталія Яцкевич не знає. Записувалася на AstraZeneca, а коли в "Дії" отримала сертифікат – була шокована. Там був CoronaVac.

"Лікар, який мене вакцинував, сказав: "Я не знаю, чи її вакцинували. Я не пам'ятаю"", – скаржиться Наталя.

Наталія спеціально вичікувала саме AstraZeneca. Щоб їхати за кордон на заробІтки. А тепер – не пустять. Припускає, помилки припустилися через велику кількість охочих щепитися.

"Можливо в них закінчилася дана вакцина. Тому без мого відома вирішили вакцинувати тим, чим було. Я не знаю, як це сталося. Не знаю, як іти на другу вакцинацію?", – говорить Наталя.

Справою займеться поліція

Хто спричинив помилку – разом із Наталією йдемо з'ясовувати в медзаклад. Лікарі пояснювати нічого не хочуть. Наталія викликає поліцію.

Реклама

"Ми маємо право вимагати своє – свої персональні дані! Не вимагаємо чужі!",- переконана вакцинована.

Лікарі зробили помилку

Лише після скандалу головний лікар показує документи про вакцинацію. Каже, внутрішня перевірка виявила – помилка сталася, коли вносили дані у сертифікат.

"Чітко випливає, що пацієнтці було проведено вакцинацію AstraZeneca. Наразі по співставленю всіх залишкових доз вакцинації і щеплених доз – ніяких невідповідностей не виявлено", – каже головний лікар Сарненського Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Максимук.

Обурена недбалістю лікарів, Наталя написала заяву до поліції. Хто з медиків помилився, тепер з’ясовують слідчі. Найближчим часом медзаклад має надати копам всі документи про вакцинацію та результати внутрішньої перевірки. І якщо винні таки лікарі – розпочнуть кримінальне провадження.

Як внести зміни в "Дію"

Координатори з вакцинації на Рівненщині кажуть – внести зміни у сертифікат – не велика проблема.

Реклама

"Жінці повторно треба щепитися вакциною Астразенека, яка є в наявності. Їй видалять цю вакцинацію. Перевантажити застосунок "Дія" і підтягнуться ті дані, які дійсно були проведені", – розповіла координаторка Олена Гандзюк.

Та наперед, щоб уникнути такої ситуації, перед вакцинацією рекомендують роздивитися етикетку на флаконі препарату.

Раніше ми писали: