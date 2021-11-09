Що робити, якщо "Дія" не підтягнула COVID-сертифікат? Інструкції

Причин того, що не генерується сертифікат про вакцинацію, може бути декілька. Їх можна виправити

"Дія" може не відображати сертифікати щодо вакцинації деяких українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Часто користувачі "Дія" стикаються з тим, що у мобільному додатку не відображається COVID-сертифікат. На це є кілька причин – від помилок медиків до щеплення кількома різними вакцинами.

В НСЗУ пояснили, що робити провакцинованим та як усунути головні помилки.

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Дублі медичних карт

Однією з причин того, що сертифікат не відображається, може бути те, що медпрацівник вніс інформацію про щеплення в неактуальну медичну картку в електронній системі охорони здоров’я.

Дублювання медкарт з’являються тоді, коли на прийомі лікар замість того, щоб оновити інформацію в актуальній онлайн-медкарті, реєструє людину як нового пацієнта, відповідно – створює дублікат.

Наприклад, пацієнта до 14 років зареєстрували у системі за свідоцтвом про народження, а потім він отримав паспорт і новий лікар вніс про нього дані як про нового пацієнта. Або пацієнт змінив прізвище і замість оновлення існуючої медкартки для нього створили нову.

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Як виправити:

подзвонити сімейному лікарю або в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 і переконатись, що дійсно дані пацієнта справді внесли в неактуальну карту,

подати офіційне звернення до НСЗУ про об'єднання медичних карток (не про видалення дубля, бо так можна втратити частину медичної історії). Звернення може бути в довільній формі, у ньому слід зазначити актуальний номер паспорта та індивідуальний податковий номер. Копії цих документів потрібно додати до звернення. Відправити звернення можна або на info@nszu.gov.ua, або поштою на адресу: Київ, пр-кт Степана Бандери, 19, 04073.

Помилка в записі про вакцинацію

Медпрацівник після вакцинаціх неправильно вніс, наприклад, особисті дані пацієнта, назву або партію вакцини.

Як виправити:

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Звернутися до пункту, в якому пацієнту робили щеплення – сімейного лікаря чи пункті масової вакцинації.

Внести чи виправити дані про вакцинацію має повноваження лише той лікар, який проводив щеплення. Інші лікарі, сам пацієнт чи НСЗУ не мають такої технічної можливості.

Помилка, яка була в декларації ще до вакцинації

Іноді в деклараціях бувають неточні дані – одруківки, фактичні помилки або застаріла інформація (наприклад, якщо людина змінила прізвище). Щоб такого не було, НСЗУ закликає пацієнтів уважно читати декларацію одразу після її укладання.

Як виправити:

помилку в декларації може змінити будь-який лікар, зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я.

важливо, щоб лікар саме виправив помилку в реєстраційних даних, а не створював нову декларацію.

Щеплення різними вакцинами

Це також поширена причина. У декого може виникнути алергія на певну вакцину (і тому щеплення потім роблять іншим препаратом) або ж вакцини одного виробника закінчилися і довелося комбінувати з іншими.

Крім того, COVID-сертифікат може не згенеруватися, якщо вакцина офіційно не визнана в Україні або комбінація вакцин не відповідає чинним правилам поєднання. Зараз в Україні дозволяється робити друге щеплення вакцинами Moderna або Pfizer, якщо перша доза була одним із трьох препаратів: AstraZeneca, Moderna або Pfizer. Вакцину CoronaVac комбінувати не можна.

Як виправити:

поки шляхів виходу з цієї ситуації в Україні немає. Але нормативно-правові акти щодо визнання COVID-вакцин можуть змінитися – за цим треба слідкувати.

нормативно-правові акти щодо визнання COVID-вакцин можуть змінитися – за цим треба слідкувати. можна зробити повторну вакцинацію, коли така можливість з'явиться.

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