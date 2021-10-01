Жителям Львова будуть приходити повідомлення про небезпеку: що відбувається

У Львові почали розробляти спеціальний мобільний додаток

У Львові розробляють корисний мобільний додаток. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові почали розробляти мобільний застосунок, який сповіщатиме жителів міста про небезпеку. Він запрацює вже у наступному році.

Про це повідомляє місцеве видання Тvoemisto.tv

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Додаток з'явиться у межах створення нової системи оповіщення населення.

"Можна буде отримати не лише попередження і оповіщення, а й важливу інформацію з питань цивільного захисту", – розповідають у Львівьскій ОДА.

У додатку буде інформація про:

ускладнення погоди,

виникнення аварійних ситуацій,

відсутність електроенергії,

проблеми в роботі ЖКГ.

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Наразі такий застосунок вже є у деяких українських містах, зокрема поблизу зони бойових дій. Також схожим додатком користуються у Польщі.

Коли додаток можна буде завантажити собі на телефон?

На Львівщині такий застосунок може з’явитись уже наступного року. Нині в ОДА вивчають попит, створили опитування громадської думки. У містян запитують, яка інформація для них важлива, та що вони б хотіли дізнаватися з додатку.

"Зараз лише перший етап – збираємо інформацію, робимо дизайн. На наступний рік будемо намагатись її втілити. Поки що не відомо, скільки коштуватиме цей застосунок, не відомо з яких джерел буде фінансування", – підсумували в ОДА.

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