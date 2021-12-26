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Військовий облік онлайн? Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що життя українок не зміниться

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 16:08
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Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що на військові навчання жінки будуть іти тільки за власним бажанням
Залужний заспокоює українок щодо військового обліку
Залужний заспокоює українок щодо військового обліку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні готують такий порядок взяття на військовий облік, який би охопив дистанційно та онлайн якнайбільше процедур.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів у Facebook.

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Процедури онлайн?

"Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік у цілому", – зазначив Залужний.

Він підкреслив, що упродовж 2022 року всі процедури будуть "відкалібровані" таким чином, щоб для українок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес взяття на облік був максимально комфортним.

На військові збори за бажанням?

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що також планується введення перехідної норми, яка стосуватиметься зборів (навчань) військовозобов’язаних – на навчання жінки будуть відбувати тільки за власним бажанням.

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"Зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому разі долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював", – наголосив він.

Залужний додав, що це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу в ЗСУ, для уникнення зайвих процедур під час займання посади за своєю спеціальністю.

Вагітні теж стануть на військовий облік?

На військовий облік також мають стати вагітні та жінки з малолітніми дітьми.

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"Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини", – йдеться у повідомленні.

Робота з реалізації наказу Міноборони проводитиметься до кінця 2022 року.

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