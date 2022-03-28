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СЬОГОДНІ Новини України

Війна завершиться після звільнення Маріуполя – прогноз екстрасенса

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28 березня, 14:53
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Водночас Росія не оголосить про капітуляцію, хоча її війська будуть втікати з України

Після перемоги над Російською Федерацією в Україні настане мир. Однак не варто сподіватися на повноцінну капітуляцію Росії.

Про це розповів екстрасенс Роман Шептицький в ефірі каналу Україна 24.

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Він побачив на картах, що Україна здобуде не лише мир, але і довгоочікуване повернення своїх територій. Але росіяни все ще продовжуватимуть спроби наступати на наші території.

Детальний прогноз

Перша карта – аркан миру. На жаль, він поки що догори дриґом.

"Тобто це той мир, який ми очікуємо і хочемо, але перевернутий мир – це поки що хаос. Актуальна ситуація – війна. Тут (на карті. – Ред.) намальована вагітна жінка. Вона носить народження нашої свободи, нашої перемоги, миру в Україні. Вже ось-ось має бути", – пояснив екстрасенс.

Друга карта – наступ. Спроби наступу ворога. Карта підсилення нашої сторони. Вибиття ворога. Така от четвірка мечів. Це сторона України, коли ми знаємо, як воювати, і маємо, чим воювати, і впевнено йдемо до мети.

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Третя карта символізує вигнання та втечу ворога.

"Слово "капітуляція" жодного разу по енергіях не йде. Мені йде втеча, мені йде страх ворога. Мені йде, що вони можуть здаватися самі в полон. І самі – втікати. Я дуже сумніваюся, що сторона Росії визнає свою поразку. Максимально, що вони визнають, – що їхня операція успішно виконана і вони звідси мають забратися", – пояснив Шептицький.

Четверта карта – "карта-підказка". Вона говорить про те, що мають прийти позитивні новини. Буквально два дні тому в медитації теж був такий образ, який енергетично являє собою голуба миру. Прийшла така інформація, що скоро із заходу будуть позитивні новини.

За словами екстрасенса, велика енергетична прив'язка йде до Маріуполя. І коли місто буде повністю звільнене, тоді й у всій Україні настане мир.

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П'ята карта говорить про результат.

"Про те, що ми забираємо назад своє. Те, що було в окупації. Сьогодні вона в прямій позиції. І це означає, що ми вертаємо собі своє. Це карта прибутку, тобто це те, що до нас прибуває", – додав Шептицький.

Також екстрасенс додав, що під час медитацій до нього прийшло таке послання: коли буде повний Місяць і він пройде фазу від повного до нуля, до молодика, тоді буде ключова дата.

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Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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